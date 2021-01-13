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МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП с автобусом в России

Автор: РБК-Украина

В результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

"Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Ростовской области перевернулся автобус, в результате аварии были погибшие.

Также сообщалось, что большинство пассажиров являются жителями оккупированных районов Донецкой области.

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