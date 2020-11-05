У Києві замінували центральну станцію метро

У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" та пересадку на станцію "Палац спорту" зачинено на вхід та вихід. Невідомий повідомив про мінування.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, надійшов анонімний дзвінок про мінування. Наразі інформацію перевіряють.

Зазначимо, тільки вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект про посилення покарання за неправдиве мінування. Планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у зв'язку з ростом захворюваності COVID-19 в Києві посилюють контроль масочного режиму в метро. До цих заходів залучать муніципальну охорону.

Зазначимо, в Києві в разі потрапляння в "червону зону" карантину можуть знову закрити метро, як на початку епідемії навесні.

Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується і столиця може потрапити в "червону" зону.