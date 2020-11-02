Метро в Києві можуть закрити. Ляшко назвав умову

У Києві в разі потрапляння в "червону" карантинну зону можуть знову закрити метро. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки є два пункти, які стосуються громадського транспорту.

"Перший - обмеження роботи громадського транспорту. Другий - заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт. Маршрути, які їдуть з Києва також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант не виключається", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в оновленому списку карантинних зон Київ залишився "помаранчевим".

Раніше РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі столиці назвали умови, за яких Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 6754 нових випадків коронавірусу. З них понад 500 випадків в Києві.

За станом на 2 листопада в Києві лікарняні ліжка заповнені на 76%. Всього в країні зайняті майже 67% таких ліжок.