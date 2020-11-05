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В Киеве заминировали центральную станцию метро

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве станция метро "Площадь Льва Толстого" и пересадка на станцию "Дворец спорта" закрыты на вход и выход. Неизвестный сообщил о минировании.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас информация проверяется.

Отметим, только вчера Верховная рада приняла за основу законопроект об ужесточении наказания за ложное минирование. Планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Киеве усиливают контроль масочного режима в метро. К этим мерам привлекут муниципальную охрану.

Отметим, в Киеве в случае попадания в "красную зону" карантина могут снова закрыть метро, как в начале эпидемии весной.

Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается и столица может попасть в "красную" зону.

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