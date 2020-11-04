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Київ може потрапити в "червону" зону, - Рубан

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 12:21
Київ може потрапити в "червону" зону, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Київ поки лишається у "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Сьогодні в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу.

"Залишиться Київ ще у "помаранчевій" (зоні, - ред.), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а ріст буде продовжуватися, це природньо", - вважає Рубан.

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня". Про те, що його можуть ввести, стало відомо РБК-Україна через свої джерела ще вчора.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії вже заразилися 420 617 осіб.

Також РБК-Україна писало, що карантин вихідного дня не передбачає всеукраїнського локдауну за зразком весни цього року. Громадський транспорт як і раніше буде працювати.

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