У Києві через снігопад задіяли БТР

Повідомляється, що через снігопади і морозну погоду на окремих ділянках автодоріг міста виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту.

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксировувати їх на рівну ділянку дороги.

Крім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі і трактор.

Фото: задіяні БТР (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначимо, вже другу добу у Києві йдуть сильні снігопади, які супроводжуються хуртовинами та морозами.