Більше 30 годин снігопаду: у Києві утворився транспортний колапс
У Києві снігопад триває більше 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.
Повідомляється, що 459 одиниць спецтехніки очищали Київ від снігу вночі. Разом з сильним снігопадом були вітер та хуртовина.
"Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож, проводимо прибирання снігу повторно", - повідомили в "Київавтодорі".
За прогнозами снігопад триватиме і в середу. Киян просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.
Снігопад триває більше 31 годин. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову.Posted by Комунальна корпорація "Київавтодор" on Monday, February 8, 2021
Зазначимо, що за даними карти Google Maps, у місті утворився транспортний колапс. На вулицях міста значні затори, зокрема на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Голосіївському проспекті, на Подолі, на Оболоні, а також в центрі міста.
Ускладнено рух транспорту на мосту Патона та південному мосту.
Нагадаємо, в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.
Зазначимо, в Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів.