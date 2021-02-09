В Киеве из-за снегопада задействовали БТР

Сильный снегопад в Киеве заблокировал движение транспорта в городе. Для ликвидации последствий задействовали бронетранспортеры и тракторы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщается, что из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках автодорог города возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта.
Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.
Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.
Отметим, что уже вторые сутки в Киеве идут сильные снегопады, которые сопровождаются метелями и морозами.
Напомним, в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега. Спецтехника продолжает работать, за вчера вывезли 350 тонн снега.
РБК-Украина писало, что в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.