В Киеве из-за снегопада задействовали БТР

Сообщается, что из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках автодорог города возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта.

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Фото: задействованы БТР (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, что уже вторые сутки в Киеве идут сильные снегопады, которые сопровождаются метелями и морозами.