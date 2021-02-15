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У Києві в парку Дружби народів розпочлась масштабна пожежа

Автор: РБК-Україна

У Києві в парку "Дружби народів" почалась масштабна пожежа: горять дерев'яні будівлі одного з комплексів.

Про це РБК Україна повідомили в ДСНС.

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Зазначається, що горить парк "Муромець". Площа вогню 100 кв. метрів. Постраждалих немає.

"Скоріше за все, горить кафе. Загорілась одноповерхова будівля на території парку", - повідомили в ДСНС.

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