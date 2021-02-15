В Киеве в парке "Дружбы народов", начался масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов.

Об этом РБК Украине сообщили в ГСЧС.

На видео можно увидеть, как большие столбы черного дыма идут со стороны парка и укрывают прилегающую дорогу. На некоторых участках даже ограничена видимость для водителей.

"Скорее всего, горит кафе. Загорелась одноэтажное здание на территории парка", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на выходных в Киеве выгорела часть дома в ЖК Венеция, в микрорайоне Теремки-2. Огонь полностью уничтожил квартиру, в которой произошел пожар, а также общий коридор. Пожар не удавалось долго потушить, поскольку спасатели не могли прорваться к дому из-за припаркованных авто. Владелец квартиры получил ожоги рук, а пятилетнюю девочку госпитализировали с подозрением на отравление дымом.

7 февраля в Киеве произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31.

Ранее в Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан". В результате взрыва никто не пострадал, только было повреждено помещение заведения.

Также РБК Украина сообщало, что по делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они тушили пожары только "на бумаге".