Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту

Третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом та вітром. У місті введено оперативне положення для громадського транспорту.
Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.
"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться у повідомленні.
Також призупинено рух автобусів №64. На місце направлено відповідальну службу міста.
Прес-служба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря -5-7.
Сніг з дощем, місцями крижаний дощ у Вінницькій, Київській областях.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене.
На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), в Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.
Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.
РБК-Україна вчора ввечері писало, що у Києві снігопад триває більше 36 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.