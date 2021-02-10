UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Популярные новости
На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек 07 февраля 2021
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности 06 февраля 2021
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 06 февраля 2021
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" 07 февраля 2021
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы 05 февраля 2021
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка 04 февраля 2021
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода 06 февраля 2021
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов 08 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021

Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города.

Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.

Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега.

РБК-Украина вчера вечером писало, что в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспортСнегопад
Читайте также
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
Нацкомиссия регулирования транспорта создаст прозрачные правила игры на рынке перевозок, - эксперт
Прогноз погоды