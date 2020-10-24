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В Карабасі заявили про 37 загиблих мирних жителів з початку конфлікту

Автор: Игорь Литвиненко

З початку конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 37 мирних жителів. Ще як мінімум 118 цивільних отримали поранення.

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Про це заявив омбудсмен невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Артак Бегларян, передає "Sputnik.Armenia".

За його словами, також з початку ескалації були пошкоджені або повністю знищені 10,5 тисяч об'єктів приватної власності, 1,5 тисячі інфраструктурних одиниць, громадські та виробничі об'єкти, а також понад 1,1 тисячі машин.

"Починаючи з 27 вересня у Арцаху (Нагірний Карабах - ред.) загинули як мінімум 37 і були поранені щонайменше 118 мирних жителів", - сказав Бегларян.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що республіка готова негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі, однак для цього Вірменія повинна припинити вогонь.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомляв, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі вже неможливо дипломатичним шляхом.

Водночас представники Вірменії та Азербайджану відправилися у США для переговорів з врегулювання конфлікту в Карабаху. Посередником у переговорах виступає президент США Дональд Трамп.

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