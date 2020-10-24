В Карабахе заявили о 37 погибших мирных жителях с начала конфликта

С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей. Еще как минимум 118 гражданских получили ранения.

Об этом заявил омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян, передает "Sputnik.Armenia".

По его словам, также с начала эскалации были повреждены или полностью уничтожены 10,5 тысяч объектов частной собственности, 1,5 тысячи инфраструктурных единиц, общественные и производственные объекты, а также более 1,1 тысячи машин.

"Начиная с 27 сентября в Арцахе (Нагорный Карабах - ред.) погибли как минимум 37 и были ранены как минимум 118 мирных жителей", - сказал Бегларян.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, однако для этого Армения должна прекратить огонь.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе уже невозможно дипломатическим путем.

В тоже время стороны представители Армении и Азербайджана отправились в США для переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе. Посредником в переговорах выступает президент США Дональд Трамп.