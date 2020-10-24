Азербайджан готовий зупинити бойові дії в Карабасі, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що республіка готова негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі. Однак за умови, що Вірменія припинить вогонь.

Про це Алієв заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

За словами Алієва, його країна повернеться за стіл переговорів, якщо Вірменія погодиться "з базовими принципами, визначеними Францією, Росією і США, принципами, з якими ми самі погодилися".

"Ми готові припинити дії хоч сьогодні. Я вже заявляв це в ході переговорів в Москві 10 жовтня. Для досягнення цього досить буде, щоб Вірменія припинила вогонь. Саме після цього настане час діяти для дипломатів", - сказав президент Азербайджану.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявили про готовність провести нові переговори про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.