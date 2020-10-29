Виконавця теракту в Ніцці затримали

Поліція затримала чоловіка, який скоїв теракт у Ніцці (Франція). Поки детальної інформації про його особистість немає.

Про це у Twitter повідомив мер Ніцци Крістіан Естрозі.

За словами Естрозі, поліція затримала нападника. При затриманні він отримав поранення та його забрали медики.

Також французькі ЗМІ повідомили, що напад на людей у храмі буде розслідувати Управління по боротьбі з тероризмом. На даний момент на місці події на авеню Жана Медсана встановлено поліцейський кордон. Також тут знаходяться машини швидкої допомоги і пожежники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті теракту в Ніцці загинули три особи. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше одну з жертв було обезголовлено в соборі.

Відомо, що терорист був озброєний ножем. Імовірно, він причетний до ісламістських рухів.

Відзначимо, раніше в передмісті Парижа жорстоко вбили вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда з журналу Charlie Hebdo. Нападником виявився 18-річний чеченець з Москви, він був застрелений в ході поліцейської операції.