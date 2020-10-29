Исполнителя теракта в Ницце задержали 

Полиция задержала человека, который совершил теракт в Ницце (Франция). Пока детальной информации о его личности нет.

Об этом в Twitter сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

По словам Эстрози, полиция задержала нападавшего. При задержании он получил ранения и его увезли медики.

Также французские СМИ сообщили, что нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом. На данный момент на месте происшествия на авеню Жана Медсана установлен полицейский кордон. Также здесь находятся машины скорой помощи и пожарные.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате теракта в Ницце погибли три человека. По данным местных СМИ, как минимум одна из жертв была обезглавлена в соборе.

Известно, что террорист был вооружен ножом. Предположительно, он причастен к исламистским движениям.

Отметим, ранее в пригороде Парижа жестоко убили учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Нападавшим оказался 18-летний чеченец из Москвы, он был застрелен в ходе полицейской операции.