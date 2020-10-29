ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація в Ніцці: кількість жертв зросла, голова МВС збирає екстрену нараду

Новость на русском → Ніцца, Четвер 29 жовтня 2020 11:25
Ситуація в Ніцці: кількість жертв зросла, голова МВС збирає екстрену нараду Фото: ситуація в Ніцці (t me stormdaily)
Автор: Анастасия Рокитна

В результаті теракту в Ніцці загинули троє людей. Голова Міністерства внутрішніх справ Франції збирає екстрену нараду.

Про це повідомляє BFM.TV.

Як повідомляється, в результаті атаки обезголовили жінку. Чоловікові перерізали горло.

Мер міста повідомив, що двоє з трьох загиблих при атаці в Ніцці були вбиті всередині собору Богоматері.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив в зв'язку з тим, що трапилося, що при МВС створено кризовий штаб. Він збирає екстрену нараду. Президент Франції Еммануель Макрон вже прямує в цей штаб.

Національна антитерористична прокуратура країни почала розслідування вбивств.

Мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.

Нагадаємо, у Франції правоохоронці затримали 11 осіб, яких підозрюють в причетності до вбивства вчителя історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.

Після цього Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції. Він назвав те, що трапилось, "ісламським терактом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Жертвы Теракт
NEWS
На Донбасі поранення отримав український військовий
РБК-Українаінформаційне агентство На Донбасі поранення отримав український військовий
DAILY
Віце-прем’єр Олег Уруський: Україна не має ніякої необхідності в ядерній зброї
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Віце-прем’єр Олег Уруський: Україна не має ніякої необхідності в ядерній зброї