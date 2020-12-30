У Хорватії три нові землетруси, люди ночували на вулицях

У Хорватії в середу вранці стались ще три землетруси. Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 та 3,9 бала за шкалою Рихтера.

Про це повідомляє Vecernji List.

Епіцентр першого землетрусу знаходився за 12 кілометрів на північний захід від Сісака і заліг на глибині 8 кілометрів. Він став відчутним для жителів Петрині.

Ще один землетрус силою 4,8 бала стався через пів години, а потім був трохи слабший - 3,9. Після цього багато громадян вийшло на вулиці Сісака.

Після руйнівного землетрусу багато жителів Петрині, Сісака та околиць провели ніч на вулиці, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах та наметах.

Нагадаємо, вчора було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сколихнув всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майське Поляне та Петриня. Як повідомлялось, в країні за вчора було 7 землетрусів.

Серед загиблих була 12-річна дівчинка. Вона загинула в хорватському місті Петриня.

Також землетрус пошкодив будівлю українського посольства в Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.