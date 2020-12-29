Число жертв землетрусу в Хорватії зросло до 6

В результаті землетрусу в Хорватії загинули не менше шести осіб. Повідомлення про загиблих надходять з міст Петриня та Глина.

Про це пише місцеве видання index.hr.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загиблу 12-річну дівчинку в Петрині.

"Моє місто повністю зруйновано. У нас є мертві діти. Нам потрібні пожежники, ми не знаємо, що знаходиться під завалами, на одну машину обвалився дах, нам потрібна допомога", - сказав мер Петрини Даринко Думбович.

Крім того, як заявила заступник мера Глини Бранка Бакшич Мітіч, в передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік. Чиновниця зазначила, що його дружина вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.

Пізніше стало відомо про загибель батька і сина. Видання уточнює, що землетрус повністю зруйнував їхній будинок. Також повідомляється про смерть ще однієї особи в Майське Поляне.

Мітіч також заявила, що чекає допомоги від уряду і просить надсилати ковдри та намети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про те, чи є українці серед жертв землетрусу в Хорватії.

Також стало відомо, що будівля посольства України в Загребі трохи постраждала від землетрусу.