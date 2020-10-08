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Ердоган звинуватив Вірменію в бажанні створити масштабний конфлікт

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що Вірменія хоче створити в Південному Закавказзі зону масштабного конфлікту. Він звинувачує міжнародне співтовариство в подвійних стандартах по відношенню до Нагорного Карабаху.

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Про це турецький лідер заявив в інтерв'ю газеті The Peninsula.

За його словами, Вірменія при будь-якій можливості проявляє агресію і ворожість по відношенню до турецької нації.

"Спроба Вірменії звинуватити Туреччину в конфлікті з допомогою різних хитрощів після її важкого ураження під час останньої спроби загарбати чужі землі, є свідченням її відчаю. Це поведінка Вірменії є доказом, що вона хоче створити в регіоні зону масштабного конфлікту", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном триває вже другий тиждень.

Зазначимо, Вірменія назвала умову для перемир'я в Нагірному Карабасі. Це можливо у випадку припинення участі в конфлікті Туреччини.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Туреччина повинна брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.

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