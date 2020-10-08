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Эрдоган обвинил Армению в желании создать масштабный конфликт

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. Он обвиняет международное сообщество в двойных стандартах по отношению к Нагорному Карабаху.

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Об этом турецкий лидер заявил в интервью газете The Peninsula.

По его словам, Армения при любой возможности проявляет агрессию и враждебность по отношению к турецкой нации.

"Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта", - заявил Эрдоган.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже вторую неделю.

Отметим, Армения назвала условие для перемирия в Нагорном Карабахе. Это возможно в случае прекращения участия в конфликте Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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