Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови
Конфлікт в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном триває вже близько 12 днів. Обстріли тривають, в результаті яких є жертви і постраждалі.
Про це повідомляє APA.
Сторони звинувачують один одного в обстрілах. Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські сили обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення в Карабасі.
"Вірменські збройні сили обстрілюють села Бардинського і Агджабединського районів", - повідомляє прес-служба Міноборони країни.
У той же час, Міноборони Вірменії повідомило про спробу наступу на південному напрямку Баку.
"Супротивник зробив спробу атаки з району зосередження, але, втративши три одиниці бойової техніки і більше 20 осіб убитими і пораненими, втік з підступів Джебраіла у складі батальйону", - йдеться в заяві.
Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння. А Вірменія готова до переговорів, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на боці Азербайджану.
Нагадаємо, Азербайджан готовий надати вірменським військовим для цього коридор.
В Європейському Союзі назвали ледь здійсненними вимоги Азербайджану для перемир'я в Карабасі.
Зазначимо, генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен.