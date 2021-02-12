На Донбасі від кулі снайпера загинув ще один український військовий

Вчора на напрямку Мар’їнка від постріла російського снайпера загинув ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ .

"Вчора, 11 лютого, близько 21:00 на напрямку Мар’їнка від постріла снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики почали частіше обстрілювати позиції ООС, є поранені та загиблі українські військові.