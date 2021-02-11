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Другий за добу. Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 23:59
Другий за добу. Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий Фото: Донбас (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Сьогодні, 11 лютого, бойовики обстріляли українські позиції в районі Новомихайлівки на Донбасі. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Трагедія сталася близько 20:45.

"На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що на Донбасі загинув український військовий від кулі ворожого снайпера - військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

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