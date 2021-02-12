На Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный

Вчера на направлении Марьинка от выстрела российского снайпера погиб еще один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
"Вчера, 11 февраля, около 21:00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Отметим, ситуация на Донбассе обостряется. Боевики стали чаще обстреливать позиции ООС, есть раненые и погибшие украинские военные.
Напомним, 11 февраля, вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.
Один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
Также 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.