На Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный

Вчера на направлении Марьинка от выстрела российского снайпера погиб еще один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ .

"Вчера, 11 февраля, около 21:00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, ситуация на Донбассе обостряется. Боевики стали чаще обстреливать позиции ООС, есть раненые и погибшие украинские военные.