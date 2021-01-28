Десятки травмованих, ДТП і деревопад: наслідки негоди в Україні

В Україні другий день діє активний сніговий циклон, який привів до надзвичайних ситуацій в Одеській і Миколаївській областях. У цих регіонах відбулися десятки дорожньо-транспортних пригод, в Одесі за добу постраждало 58 осіб, що зараз відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Миколаївська область

У Миколаївській області через сильні снігопади та штормовий вітер оголошений червоний рівень небезпеки.

Рятувальники витягнули зі снігових заметів 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, 2 карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус. Було надано допомогу 58 особам, у тому числі 1 дитині.

Разом з тим, на трасі Миколаїв-Одеса біля села Данилівка зіткнулися два сідельних тягача "МАН". В результаті водій фури, який їхав зі сторони Миколаєва, отримав перелом правої руки і рубану рану ліктьового суглоба.

В області також ввели обмеження для вантажівок та автобусів. Станом на зараз, зняли тимчасове обмеження руху по автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв через місто Вознесенськ.

Одеська область

В Одеській області також введено червоний рівень небезпеки. В області, зокрема в Одесі, сильний снігопад. Зараз у місті тимчасово не працюють трамвайні маршрути №21, 26, 27, 28.

Призупинено рух тролейбусів №2 і 14. На тролейбусному маршруті №9, крім тролейбусів, працюють п'ять автобусів.

Фото: негода в Одесі (dumskaya.net)

На автошляхах міжнародного значення М-16 Одеса-Кучурган і М-15 Одеса-Рені спостерігається вкрай складна обстановка. Там заборонено рух для всіх видів транспорту.

Одеський аеропорт працює в штатному режимі, незважаючи на складні погодні умови. Протягом дня має прибути вісім рейсів, аеродромні служби розчищають злітно-посадкову смугу.

Нагадаємо, в Одесі через негоду постраждали майже 60 осіб.

РБК-Україна писало, що в Україні зараз активний сніговий циклон. Зокрема, в Одеській області через снігопад зупинився електротранспорт.