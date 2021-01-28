Десятки травмированных, ДТП и деревопад: последствия непогоды в Украине

В Украине второй день действует активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в Одесской и Николаевской областях. В этих регионах произошли десятки дорожно-транспортных происшествий, в Одессе за сутки пострадали 58 человек, что сейчас происходит в стране - в материале РБК-Украина.

Николаевская область

В Николаевской области из-за сильных снегопадов и штормового ветра объявлен красный уровень опасности.

Спасатели вытаскивали из снежных заносов 37 грузовых автомобилей, 5 легковушек, 2 кареты скорой медицинской помощи и микроавтобус. Была оказана помощь 58 лицам, в том числе 1 ребенку.

Вместе с тем, на трассе Николаев-Одесса возле села Даниловка столкнулись два седельных тягача "МАН". В результате водитель фуры, который ехал со стороны Николаева, получил перелом правой руки и рубленную рану локтевого сустава.

В области также ввели ограничения для грузовиков и автобусов. По состоянию на сейчас, сняли временное ограничение движения по автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев через город Вознесенск.

Одесская область

В Одесской области также введен красный уровень опасности. В области, в частности в Одессе, сильный снегопад. Сейчас в городе временно не работают трамвайные маршруты №21, 26, 27, 28.

Приостановлено движение троллейбусов №2 и 14. На троллейбусном маршруте №9, кроме троллейбусов, работают пять автобусов.

Фото: непогода в Одессе (dumskaya.net)

На автодорогах международного значения М-16 Одесса-Кучурган и М-15 Одесса-Рени наблюдается крайне сложная обстановка. Там запрещено движение для всех видов транспорта.

Одесский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. В течение дня должно прибыть восемь рейсов, аэродромные службы расчищают взлетно-посадочную полосу.

Напомним, в Одессе из-за непогоды пострадали почти 60 человек.

РБК-Украина писало, что в Украине сейчас активный снежный циклон. В частности, в Одесской области из-за снегопада остановился электротранспорт.