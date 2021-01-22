ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежа в Харкові: прокуратура затримала трьох підозрюваних

Новость на русском → Харків, П'ятниця 22 січня 2021 01:22
Пожежа в Харкові: прокуратура затримала трьох підозрюваних Фото: затримання підозрюваних (khar.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання трьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. Загинуло щонайменше 15 людей.

Про це повідомили в прокуратурі.

Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи.

"Серед затриманих особистість, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цієї будівлі й адміністратор зазначеної установи", - йдеться в повідомленні.

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Харків пожежа
NEWS
На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
Даша Харченко На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
DAILY
Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу та з обміном полоненими
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу та з обміном полоненими