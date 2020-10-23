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Бойовики на Донеччині стріляли поблизу Шумів

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 23 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається "тиша".

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"Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 жовтня, бойовики обстрілювали українські позиції п'ять разів. Втрат серед українських військових немає.

Крім того, 21 жовтня на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що в результаті війни на Донбасі загинули близько 14 тисяч українців.

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