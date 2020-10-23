UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе стреляли вблизи Шумов

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шуми. Огонь открывался из стрелкового оружия.

На остальных участках вдоль линии разграничения наблюдается "тишина".

Самые читаемые новости

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 22 октября, боевики обстреливали украинские позиции пять раз. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, 21 октября на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, что в результате войне на Донбассе погибли около 14 тысяч украинцев.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС