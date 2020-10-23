На Донбасі бойовики стріляли поблизу Артема, Шумів та Новолуганського
На Донбасі 22 жовтня зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Артема та неподалік Шумів бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.
Також режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.
Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер".
"Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено", - зазначили у штабі ООС.
Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо, 21 жовтня на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Україна в ОБСЄ заявила, що Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську протягом трьох місяців. Росіяни перешкоджають розгляду питань з порядку денного засідань.