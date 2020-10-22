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Бойовики продовжили обстріли позицій ООС, українським військовим довелося відповідати

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 жовтня 2020 08:26
Бойовики продовжили обстріли позицій ООС, українським військовим довелося відповідати Фото: військовий з автоматом (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Для придушення вогневої активності супротивника українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу Лебединського. Ще двічі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем в передмісті Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" у вечірній час доби супротивник із стрілецької зброї вів обстріл позицій ООС поблизу Артема.

"Щоб придушити вогневу активність супротивника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Також біля Маріїнки та Авдіївки українські військові зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування.

"Засоби радіоелектронної боротьби збройних сил придушили безпілотник противника, що зробило неможливим його подальше використання", - зазначили в ООС.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Біля Новолуганського противник застосував станковий гранатомет, а поблизу Артема - стрілецьку зброю.

"На цю вогневу провокацію противника підрозділу Об'єднаних сил відкрили вогонь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили військові.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 20 жовтня бойовики шість разів порушили "тишу". В результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.

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