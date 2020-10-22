Бойовики продовжили обстріли позицій ООС, українським військовим довелося відповідати
На Донбасі за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Для придушення вогневої активності супротивника українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу Лебединського. Ще двічі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем в передмісті Авдіївки.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" у вечірній час доби супротивник із стрілецької зброї вів обстріл позицій ООС поблизу Артема.
"Щоб придушити вогневу активність супротивника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.
Також біля Маріїнки та Авдіївки українські військові зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування.
"Засоби радіоелектронної боротьби збройних сил придушили безпілотник противника, що зробило неможливим його подальше використання", - зазначили в ООС.
З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Біля Новолуганського противник застосував станковий гранатомет, а поблизу Артема - стрілецьку зброю.
"На цю вогневу провокацію противника підрозділу Об'єднаних сил відкрили вогонь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили військові.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 20 жовтня бойовики шість разів порушили "тишу". В результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.