Бойовики на Донбасі здійснювали провокаційні обстріли по позиціях ООС

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Бойовики відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів, а у Пісків - ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, а у Славного - станкові протитанкові гранатомети.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.