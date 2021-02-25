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Бойовики на Донбасі здійснювали провокаційні обстріли по позиціях ООС

Автор: РБК-Україна

У четвер, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил. В результаті на Донбасі було зафіксовано п'ять разів порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Бойовики відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів, а у Пісків - ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, а у Славного - станкові протитанкові гранатомети.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 лютого, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих двоє військових отримали поранення.

Крім того, 23 лютого бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

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