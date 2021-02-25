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Боевики на Донбассе совершали провокационные обстрелы по позициям ООС

Автор: РБК-Украина

В четверг, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают осуществлять вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил. В результате на Донбассе было зафиксировано пять раз нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное. Боевики открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя оккупанты применили автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 24 февраля, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

Кроме того, 23 февраля боевики 20 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

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Новости Украины ДонбассООС
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