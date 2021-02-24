Бойовики за добу 20 разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом минулої доби, 23 лютого, на Донбасі було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще два – отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.