Окупанти шість разів зірвали "тишу" на Донбасі, двоє військових поранені

У середу, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі, двоє військових поранені. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Поблизу Південного і Талаківки терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів український військовий отримав кульове поранення.

Неподалік Авдіївки та Водяного зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Маріїнки - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Чермалика український військовий, який чергував на спостережному пункті, затримав одного бойовика. Він намагався проникнути на українські позиції. У ході затримання противник завдав бійцеві легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта.

У двох випадках терористи обстрілювали позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу нібито через обстріли з боку бійців ОС.

"Крім того, в одному випадку зафіксовано помилковий запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпулювань і спотворення інформації для досягнення їм своїх цілей", - заявили в штабі.

З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку терористів.