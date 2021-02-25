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Окупанти шість разів зірвали "тишу" на Донбасі, двоє військових поранені

Новость на русском → Донбас, Четвер 25 лютого 2021 08:08
Окупанти шість разів зірвали "тишу" на Донбасі, двоє військових поранені Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У середу, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі, двоє військових поранені. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Поблизу Південного і Талаківки терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів український військовий отримав кульове поранення.

Неподалік Авдіївки та Водяного зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Маріїнки - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Чермалика український військовий, який чергував на спостережному пункті, затримав одного бойовика. Він намагався проникнути на українські позиції. У ході затримання противник завдав бійцеві легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта.

У двох випадках терористи обстрілювали позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу нібито через обстріли з боку бійців ОС.

"Крім того, в одному випадку зафіксовано помилковий запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпулювань і спотворення інформації для досягнення їм своїх цілей", - заявили в штабі.

З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку терористів.

Нагадаємо, 23 лютого бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Крім того, в Луганській області поблизу Щастя унаслідок вибуху загинув український військовий. При цьому не вказується, коли саме він загинув. Його виявили в лісосмузі.

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