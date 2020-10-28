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У Білорусі почали відраховувати студентів з вузів після заяви Лукашенка

Автор: Анастасия Рокитна

У Білоруському державному медичному університеті почали відраховувати студентів через участь в протестах. Вже відрахували 12 осіб.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Зазначимо, що адміністрація БДМУ продовжує погрожувати студентам відрахуванням за участь у національній страйку.

Також відрахували з Білоруської державної академії мистецтв трьох студентів. Ще двом - офіційно зробили догану.

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Нагадаємо, вчора президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відраховувати студентів, які беруть участь у протестах. Він каже, що їх можна відправляти в армію.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом", - вчора він заявив.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що закінчився термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Тіхановська висунула такі вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені.

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