В Беларуси начали отчислять студентов из вузов после заявления Лукашенко

В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах. Уже отчислили 12 человек.
Об этом сообщает "Наша Нива".
Отметим, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.
Также отчислили из Белорусской государственной академии искуств трех студентов. Еще двум - официально сделали выговор.
Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можна отправлять в армию.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - вчера он заявил.
Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закончился срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Тихановская выдвинула такие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.