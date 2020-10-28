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В Беларуси начали отчислять студентов из вузов после заявления Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах. Уже отчислили 12 человек.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.

Также отчислили из Белорусской государственной академии искуств трех студентов. Еще двум - официально сделали выговор.

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Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можна отправлять в армию.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - вчера он заявил.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закончился срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Тихановская выдвинула такие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

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