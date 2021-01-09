Авіакатастрофа в Індонезії: українців не було на борту

За попередньою інформацією, українців немає серед жертв авіакатастрофи в Індонезії. Дипломати з'ясували, що громадян України не було на борту.

Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За попередньою інформацією посольства України в Індонезії і авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. Про причини падіння пасажирського лайнера поки нічого невідомо, як і те, чи є ті, хто вижив.

Також в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.

За офіційною інформацією, на борту були 65 пасажирів і членів екіпажу.