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Авиакатастрофа в Индонезии: украинцев не было на борту

Автор: РБК-Украина

По предварительной информации, украинцев нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии. Дипломаты выяснили, что граждан Украины не было на борту.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты", - отметил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. О причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, как и том, есть ли выжившие.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

По официальной информации, на борту были 65 пассажиров и членов экипажа.

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Новости Украины УкраинаавиакатастрофаИндонезия