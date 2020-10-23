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Антирекорд: в Україні 7517 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні другий день поспіль фіксують антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразились 7517 людей. Найбільше заражень в Харківській, Одеській областях та в Києві.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, що за минулу добу зробили 63 131 тест на коронавірус: 36 357 ПЛР-тестів та 26 774 ІФА-тестів.

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+693), Києві (+635), Одеській області (+571), Хмельницькій області (+471), Житомирській області (+426), Запорізькій області (+402), Тернопільській області (+330), Полтавській області (+316).

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За минулу добу від COVID-19 померла 121 людина (всього 6164). Також вчора 2680 людей одужали (всього 137 578).

З початку пандемії в Україні виявили 330 396 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав умову введення в Україні локдауну. Жорсткий карантин в Україні можуть ввести, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Хоча раніше він говорив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину за щоденного підтвердження 9,5 тисячі випадків.

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