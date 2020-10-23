UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 7517 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что за минувшие сутки сделали 63 131 тест на коронавирус: 36 357 ПЦР-тестов и 26 774 ИФА-тестов.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

Самые читаемые новости

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).

С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса.

Напомним, Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине локдауна. Жесткий карантин в Украине могут ввести, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Хотя он говорил, что Украина может вернуться к жесткому карантину в случае ежедневного подтверждения 9,5 тысячи случаев.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус