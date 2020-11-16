На выборах президента Молдовы победила Санду: предварительные результаты ЦИК

Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов. Побеждает бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы.

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл.

В частности, Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%.

Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье - более 85%.

Напомним, екзит-поллы также отдавали победу Майе Санду. Данные двух экзит-полов показывали преимущество бывшего премьера почти в 10% голосов.

Как писало РБК-Украина, на фоне своего поражения действующий президент Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы, но не объяснил, что именно имеет в виду.

Отметим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что результаты президентских выборов в Молдове могут повлиять на ситуацию в Беларуси. В частности, после молдавских выборов Россия может решиться на военное вторжение в Беларусь.