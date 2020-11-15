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Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы

Новина українською → Кишинев, Воскресенье 15 ноября 2020 21:55
Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике. С соответствующим заявлением он выступит в ближайшие дни.

Об этом Додон заявил на брифинге.

По его словам, он в качестве неформального лидера самой большой партии сделает все возможное, чтобы предотвратить дестабилизацию.

"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях… то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, со спикером парламента, где мы обсудим нынешнюю ситуацию, рассмотрим проект бюджета на следующий год", - заявил Додон, не уточнив, в чем конкретно заключаются изменения.

Briefing de presă susținut de candidatul independent, Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare

Briefing de presă susținut de candidatul independent, Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare

Posted by Igor Dodon on Sunday, November 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что экзит-полы отдают победу на выборах в Молдове оппонентке Додона - Майе Санду. По данным опросов, она обходит его почти на 10%.

Также сообщалось, что на выборах в Молдове была рекордная явка диаспоры и приднестровцев.

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