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Выборы в Молдове: экзит-полы отдают победу Санду

Новина українською → Кишинев, Воскресенье 15 ноября 2020 21:13
Выборы в Молдове: экзит-полы отдают победу Санду Фото: Майя Санду (flickr.com/reneweuropegroup)
Автор: РБК-Украина

На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду. Она обходит действующего президента Игоря Додона почти на 10% голосов.

Об этом пишет newsmaker.md со ссылкой на данные экзит-пола WatchDog.

В частности, по данным WatchDog, Санду набирает 54,7%, Додон - 46,3% голосов избирателей. Кроме того, по данным экзит-пола Intellect Group (совместного с ассоциацией SPERO), у Санду - 54,8%, у Додона - 45,2%.

Отметим, оба опроса - без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья.

Выборы в Молдове: экзит-полы отдают победу Санду

Фото: данные экзит-пола

Оба кандидата уже выступили с заявлениями после закрытия участков. Санду отметила явку на зарубежных участках.

"Наши граждане сегодня показали, что как бы далеко они не находились, им не все равно, что происходит дома", - заявила она и поблагодарила избирателей.

В то же время Додон заявляет об уверенной победе.

"Закрываем этот этап и идем дальше. Благодарю, что были активными и голосовали за президента. Явка рекордная. По нашим оценкам, мы с большим отрывом идем внутри страны", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах в Молдове рекордная явка приднестроцев и диаспоры на зарубежных участках.

Отметим, Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдовы. Тогда разрыв между ними составил менее 4%.

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