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На виборах президента Молдови перемогла Санду: попередні результати ЦВК

Новость на русском → Кишинів, Понеділок 16 листопада 2020 01:14
На виборах президента Молдови перемогла Санду: попередні результати ЦВК Фото: Майа Санду (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів. Перемагає колишня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду.

Про це свідчать дані з офіційного сайту ЦВК Молдови.

Молдавський Центрвиборчком обробив 98,5% даних з округів. Попередні результати свідчать про те, що чинний президент країни Ігор Додон програв.

Зокрема, Санду набрала 55,68% голосів, а Додон - 44,32%.

Найбільшу кількість голосів за Додона віддали жителів невизнаного Придністров'я - понад 85%.

ЦВК залишилось підрахувати близько 1% голосів з-закордону.

Нагадаємо, екзит-поли також віддавали перемогу Майї Санду. Дані двох екзит-полів показували перевагу колишнього прем'єра майже в 10% голосів.

Як писало РБК-Україна, на тлі своєї поразки чинний президент Ігор Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови, але не пояснив, що саме має на увазі.

Зазначимо, секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозував, що результати президентський виборів в Молдові можуть вплинути на ситуацію в Білорусі. Зокрема, після молдовських виборів Росія може зважитися на військове вторгнення в Білорусь.

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