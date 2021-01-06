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Ситуация в США: прервано заседание Конгресса на фоне протестов

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:45
Ситуация в США: прервано заседание Конгресса на фоне протестов Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщают источники CNN, полиция Капитолия запросила помощь со стороны других правоохранительных структур в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Они бьют окна и ломают двери.

До этого несколько сторонников Трампа смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия.

Также из двух зданий на территории Капитолия начали проводить эвакуацию. По информации правоохранителей, на их территории выявили неопознанные пакеты. После проверки одно из зданий открыли.

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