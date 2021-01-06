Трамп поручил ввести Нацгвардию в Вашингтон

На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.

"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как пишет CNN, после того, как протестующие прорвались в Конгресс, была мобилизована вся Национальная гвардия округа Колумбия.

"Гвардия округа Колумбия была мобилизована для поддержки федеральным правоохранительным органам", - отметил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Напомним, сегодня протестующие ворвались в зал заседаний Сената США, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа перешли к радикальным действиям, несмотря на его призывы к мирному протесту.

Также стало известно, что в здании Конгресса произошла стрельба. Известно об одной раненой женщине.