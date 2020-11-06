Трамп судится за результаты, Байден готовится к победе: как проходит подсчет голосов в США

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, и результат пока неясен. На данный момент Джо Байден лидирует с небольшим преимуществом, но во многих штатах подсчет все еще продолжается.

Основная борьба развернулась в четырех "колеблющихся" штатах: Северной Каролине (15 голосов выборщиков), Джорджии (16 голосов), Пенсильвании (20 голосов) и Неваде (6 голосов). В Северной Каролине и Пенсильвании пока лидирует Трамп, в Неваде - Байден. К настоящему моменту Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп - 214.

Ключевые штаты затягивают подсчет

В этом году многие американцы участвовали в голосовании по почте, поэтому процесс подсчета голосов затянулся, он идет до сих пор.

Подсчет голосов избирателей в штате Аризона может продлиться до конца текущей недели. В настоящий момент необработанными остаются около 450 тысяч избирательных бюллетеней. По предварительным итогам, в этом штате побеждает Джо Байден, опережающий Дональда Трампа на 2% голосов.

В "колеблющемся" штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. По его прогнозам, обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

По последним данным, в Джорджии по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп, но соперник демократ Джо Байден его постепенно догоняет.

Власти Невады, где Джон Байден опережает Дональда Трампа на 0,9% (около 11 тысяч голосов), предоставят 6 ноября новые данные о подсчете голосов, сообщает ряд СМИ. В штате подсчитано около 89 процентов бюллетеней. В то же время на пресс-конференции представитель избирательной комиссии штата по округу Кларк заявил, что подсчет может затянуться до 12 ноября.

Напомним, что у Байдена сейчас 264 голоса выборщиков. Выигрыш в штате Невада принесет ему еще шесть голосов и победу в целом на президентских выборах. Для этого нужно 270 голосов выборщиков.

Трамп заявляет, что у него хотят "украсть выборы"

По мнению Трампа, в Соединенных Штатах происходит "большое мошенничество" при подсчете голосов. Трамп призвал остановить подсчет, а также заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем.

Трамп утверждает, что "выиграл во многих критически важных штатах". Кроме того, он также обвинил во "вмешательстве в выборы" СМИ и лоббистов. Президент утверждает, что избирательные комиссии подсчитывали "незаконные голоса".

Глава Белого дома также обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов.

В свою очередь кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил в телеобращении, что не сомневается в своей победе. Он призвал к терпению.

Расследование нарушений

Офис спецпрокурора США начал расследование использования администрацией Дональда Трампа ресурсов Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Спецслужбы проверят, был ли нарушен закон Хэтча.

Член Палаты представителей США, демократ Билла Паскрелл заявил, что офис ответил на его просьбу провести расследование, сообщив, что специальное подразделение определит, был ли закон Хэтча, запрещающий чиновникам делать публичные политические заявления, нарушен.

Коме того, Министерство юстиции США одобрило привлечение вооруженных офицеров для расследования случаев мошенничества при подсчете голосов. Решение принято в обход закона о выборах, запрещающего присутствие федеральных должностных лиц в день выборов.

Пояснение Минюста последовало вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о намерении оспорить в суде подсчет голосов избирателей в некоторых штатах и даже остановить там этот процесс.

Результаты на утро пятницы

Всего остаются неопределенными победители в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.

По состоянию на 7:00 6 ноября Трамп лидирует в Джорджии: 49,4% против 49,3% Байдена. В Северной Каролине - у Трампа 50%, Байден получил 48,6%. Пенсильвании, где за Трампа уже проголосовали 49,5%, а за Байдена - 49,2%. На Аляске у Трампа - 62,9%, у Байдена - 33%.

Байден в свою очередь лидирующие позиции занимает в Неваде 49,4% против 48,5% у Трампа. В Аризоне у кандидата от демократов - 50,1%, у главы Белого дома - 48,5%.

Отметим, что явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет. По предварительной информации, на выборах проголосовали 160 млн человек.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложности нынешних американских выборов.